Головна Новини дня "Шахеди" важче збивати за балістику — Зеленський назвав рішення

"Шахеди" важче збивати за балістику — Зеленський назвав рішення

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 11:47
Оновлено: 11:59
Зеленський пояснив складність боротьби з безпілотниками Shahed
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Володимир Зеленський заявив, що безпілотники типу Shahed іноді створюють більшу загрозу, ніж балістичні ракетиж. Їхнє перехоплення вимагає залучення всього арсеналу засобів ППО та авіації, а успіх операцій значною мірою залежить від погодних умов.

Про це Володимир Зеленський сказав на пресконференції журналістам, повідомляють "Суспільне". 

Читайте також:

Дрони "Шахед" все важче і важче збивати

За словами глави держави, боротьба з цими дронами стала надскладним завданням і в окремих випадках перевищує за складністю перехоплення балістики.

Зеленський зазначив, що балістичні ракети ефективно знищуються там, де розгорнуто Patriot, тоді як масова атака Shahed потребує одночасного використання перехоплювачів, винищувачів F-16, гелікоптерів та інших засобів.

Глава держави підкреслив, що робота в такому режимі вимагає максимуму технічних і людських ресурсів, і її результат залежить від багатьох факторів, серед яких — і погодні умови.

Президент навів приклади, як погода впливає на здатність авіації та ППО: у морозні дні застосування вертольотів має свої обмеження, а під час дощу авіація втрачає частину прицільних можливостей і "не так все бачить". За його словами, тому для знищення великої кількості дронів на значній висоті доводиться поєднувати різні засоби ураження.

"Щоб збити таку велику кількість "Шахедів" на такій висоті, потрібно застосовувати все. Перехоплювачі, F-16, гелікоптери — все застосовуємо. У мороз подивимося, як будемо застосовувати гелікоптери. У дощ авіація вже не так все бачить", — висловився глава держави.

Нагадаємо, також Володимир Зеленський заявив журналістам, що Україна хоче перейти на масове виробництво дронів-перехоплювачів і виготовляти до 800 одиниць на добу.

Наприкінці вересня в Міноборони України заявляли, що збивати російські ударні дрони стало складніше через вдосконалені характеристики та здатність обходити протидію РЕБ. 

Також в ЗСУ повідомляли, що на протидію російським дронам тепер потрібно вдвічі, а то й утричі більше засобів РЕБ

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
