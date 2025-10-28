Зеленский объяснил сложность борьбы с беспилотниками Shahed

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Президент Владимир Зеленский заявил, что беспилотники типа Shahed иногда создают большую угрозу, чем баллистические ракеты. Их перехват требует привлечения всего арсенала средств ПВО и авиации, а успех операций в значительной степени зависит от погодных условий.

Об этом Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции журналистам, сообщают "Суспільне".

Реклама

Читайте также:

Дроны "Шахед" все труднее и труднее сбивать

По словам главы государства, борьба с этими дронами стала сверхсложной задачей и в отдельных случаях превышает по сложности перехват баллистики.

Зеленский отметил, что баллистические ракеты эффективно уничтожаются там, где развернуты "Patriot", тогда как массовая атака "Shahed" требует одновременного использования перехватчиков, истребителей F-16, вертолетов и других средств.

Глава государства подчеркнул, что работа в таком режиме требует максимума технических и человеческих ресурсов, и ее результат зависит от многих факторов, среди которых - и погодные условия.

Президент привел примеры, как погода влияет на способность авиации и ПВО: в морозные дни применение вертолетов имеет свои ограничения, а во время дождя авиация теряет часть прицельных возможностей и "не так все видит". По его словам, поэтому для уничтожения большого количества дронов на значительной высоте приходится сочетать различные средства поражения.

"Чтобы сбить такое большое количество "Шахедов" на такой высоте, нужно применять все. Перехватчики, F-16, вертолеты — все применяем. В мороз посмотрим, как будем применять вертолеты. В дождь авиация уже не так все видит", — высказался глава государства.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина хочет перейти на массовое производство дронов-перехватчиков и изготавливать до 800 единиц в сутки.

В конце сентября в Минобороны Украины заявляли, что сбивать российские ударные дроны стало сложнее из-за усовершенствованных характеристик и способности обходить противодействие РЭБ.

Также в ВСУ сообщали, что на противодействие российским дронам теперь нужно вдвое, а то и втрое больше средств РЭБ.