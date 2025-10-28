Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, как долго нужна поддержка ЕС Украине

Зеленский ответил, как долго нужна поддержка ЕС Украине

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 12:18
обновлено: 12:48
Помощь Украине от ЕС — как долго понадобится поддержка
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Европейская поддержка понадобится Украине еще около двух-трех лет войны. Для этого будут применять замороженные российские активы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Реклама
Читайте также:

Поддержка ЕС для Украины

Говоря о двух-трех годах европейской поддержки, Зеленский прокомментировал предложение Еврокомиссии постепенно высвобождать замороженные российские активы для финансирования украинских военных усилий.

"Я еще раз подчеркнул этот пункт всем европейским лидерам. Я сказал им, что мы не собираемся бороться десятилетиями, но вы должны показать, что на некоторое время вы сможете предоставить стабильную финансовую поддержку Украине. И поэтому они имеют в виду эту программу — два-три года", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина планирует производить до 800 дронов в сутки. Уже подписано 26 из 57 запланированных трехлетних контрактов.

Кроме того, президент рассказал, что "Шахеды" труднее сбивать, чем баллистику. На работу влияют погодные условия, а перехват дронов требует привлечения всего арсенала средств ПВО и авиации.

Владимир Зеленский военная помощь ЕС финансы война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации