Помощь Украине от ЕС — как долго понадобится поддержка

Европейская поддержка понадобится Украине еще около двух-трех лет войны. Для этого будут применять замороженные российские активы.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Поддержка ЕС для Украины

Говоря о двух-трех годах европейской поддержки, Зеленский прокомментировал предложение Еврокомиссии постепенно высвобождать замороженные российские активы для финансирования украинских военных усилий.

"Я еще раз подчеркнул этот пункт всем европейским лидерам. Я сказал им, что мы не собираемся бороться десятилетиями, но вы должны показать, что на некоторое время вы сможете предоставить стабильную финансовую поддержку Украине. И поэтому они имеют в виду эту программу — два-три года", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина планирует производить до 800 дронов в сутки. Уже подписано 26 из 57 запланированных трехлетних контрактов.

Кроме того, президент рассказал, что "Шахеды" труднее сбивать, чем баллистику. На работу влияют погодные условия, а перехват дронов требует привлечения всего арсенала средств ПВО и авиации.