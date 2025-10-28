Производство украинского оружия — какие ключевые задачи

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил, что на конец года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с чиновниками 28 октября.

Реклама

Читайте также:

Ключевые задачи для производства оружия

Зеленский заявил, что министр обороны Украины должен до конца года обеспечить полное выполнение задач по производству и поставке дронов — FPV, дронов-перехватчиков и дронов для дипстрайков. Он отметил, что программу контролируемого экспорта нашего оружия надо запустить уже в следующем месяце. К концу года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства в защите нашего государства.

Денис Шмыгаль на совещании президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"На совещании подробно обсудили имеющуюся проблематику в сфере здравоохранения, в частности ситуацию с ценами на лекарства и доступностью лекарств. Министр здравоохранения должен обеспечить конкретные результаты для того, чтобы люди почувствовали, что лекарства действительно становятся доступными", — поделился президент.

Также он отметил, что непростые задачи у вице-премьер-министра по гуманитарной политике — министра культуры, и главное — это привлечение ресурсов и средств в сферу культуры во время войны. По словам главы государства, страны, которые готовы помочь. МИД и Офис поддержат в международной коммуникации. Отдельно и очень подробно правительство работает по образовательной сфере, чтобы в следующем году обеспечить повышение зарплаты и учителям в школах, и преподавателям в учреждениях высшего образования.

Татьяна Бережная на совещании. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В то же время Владимир Зеленский поручил министру финансов проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов. Он считает, что в сфере политики героев и создания возможностей для украинских ветеранов должно быть значительно больше активности и результатов, и это ответственность не только профильного министра, но и всей системы власти, как центральной, так и областной и местной в общинах.

"Первый вице-премьер-министр доложил о мерах по цифровизации, и, в частности, это касается новых услуг для наших граждан в "Дії", электронного нотариата, а также нового направления государственной работы - электронного судопроизводства. Все государственные услуги в Украине должны предоставляться прозрачно, максимально быстро и так, чтобы поддержать украинцев и украинские компании", — подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что договорились с министром социальной политики проговорить отдельно его сферу работы — встреча состоится уже в эту пятницу. Также после возвращения из командировки отдельно будет докладывать вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование для импорта газа. Сейчас уже есть 70%.

Кроме того, президент заявил, что Украине понадобится поддержка Европы еще на два-три года войны. Для этого будут применять замороженные российские активы.