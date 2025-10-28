Видео
Дата публикации 28 октября 2025 18:00
обновлено: 19:22
Импорт газа — Зеленский поручил обеспечить 100% финансирование
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поручил безотлагательно обеспечить 100% финансирование для импорта газа. По его словам, уже есть 70%, и понимание, как аккумулировать необходимую сумму.

Об этом Владимир Зеленский сообщил по итогам совещания с членами правительства 28 октября.

Читайте также:

Финансирование для импорта газа

Зеленский рассказал, что 28 октября провел совещание с чиновниками о результатах правительства Украины за сто дней работы, а также ключевых задач на следующие сто дней. Он заслушал доклады премьер-министра Юлии Свириденко и каждого из вице-премьеров и министров.

"Оборона, защита и восстановление энергетики, поддержка наших людей, договоренности с партнерами, давление на Россию и защита от ее агрессивного влияния — у каждого из членов правительства должны быть четкие результаты по этим направлениям. Отчитываться будут регулярно и именно в таком широком формате совместного разговора", — подчеркнул президент.

null
Владимир Зеленский провел совещание с членами правительства. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Так, глава государства поручил обеспечить безотлагательно 100% финансирование для импорта газа. По его словам, сейчас уже есть 70%, и правительство понимает, как аккумулировать необходимую сумму. Владимир Зеленский сказал, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию договоренностей с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.

Сообщается, что вице-премьер-министр по восстановлению доложил о состоянии работ в регионах. Президент подчеркнул, что Украина даже в чрезвычайно сложных условиях реализует такие инфраструктурные проекты, как восстановление водоснабжения для Николаева, городов Днепровщины.

В то же время Свириденко доложила о работе правительственных программ поддержки прифронтовых территорий - и жизни в громадах, и работы бизнеса, оборонных мероприятий. Темп реализации этих программ достаточно высокий.

null
Юлия Свириденко на совещании у президента. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Министру иностранных дел поручил быстрее работать в направлении синхронизации санкций против России — синхронизации санкций партнеров в нашей юрисдикции, наших санкций в юрисдикциях партнеров, а также между самими партнерами, чтобы во всех важнейших юрисдикциях мира действовало одинаково болезненное для России давление за эту войну. 19-й пакет санкций Евросоюза должен быть синхронизирован во всех ключевых странах Европы вне ЕС", — подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский назвал ключевые задачи для производства оружия. Страна должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства.

Кроме того, президент объяснил ожидания от встречи Трампа с лидером Китая. Украине поможет, если КНР уменьшит импорт российской энергетики.

Владимир Зеленский Кабинет министров газоснабжение газ импорт финансы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
