Україна
Зеленский обсудил укрепление энергосистемы и ПВО с партнерами

Зеленский обсудил укрепление энергосистемы и ПВО с партнерами

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 21:48
обновлено: 22:14
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями стран-партнеров при НАТО — США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Польши, Канады и Нидерландов. Глава государства поблагодарил союзников за их помощь в укреплении обороноспособности Украины и поддержку в условиях российской агрессии.

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram в понедельник, 3 ноября.

Зеленский о помощи партнеров Украины

Зеленский отметил важность вклада каждой страны. В частности, он поблагодарил Германию за переданные системы Patriot, США — за возможность приобретения вооружения и систем ПВО через программу PURL, Великобритании и Франции — за предоставленные ракеты, а Канаде и Нидерландам — за финансовые взносы в инициативу PURL.

Президент подчеркнул, что эта поддержка спасает жизни украинцев и призвал другие государства участвовать в совместных усилиях.

Во время встречи стороны обсудили дальнейшее усиление защиты украинской энергосистемы накануне зимы, в частности вопрос закупки систем ПВО, ракет к ним, а также усиление тактической авиации. Отдельное внимание уделили теме продолжения санкционного давления на Россию и другим важным шагам, которые должны приблизить завершение войны.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что до конца 2026 года Украина должна выйти на показатель более 50% оружия украинского производства. Речь идет о FPV-дронах, дронах-перехватчиках и дронах для дипстрайков

В то же время Рустем Умеров раскрыл детали производства дронов OCTOPUS в Британии. По его словам, боевое применение будет происходить уже в Украине.

Владимир Зеленский НАТО военная помощь ППО война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
