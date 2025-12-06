Посол США Метью Вітакер зробив заяву про закінчення війни в Україні

Посол США при НАТО Метью Вітакер. Фото: Метью Вітакер/X

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Україна та Росія зараз "ближчі, ніж будь-коли" до укладення мирної угоди щодо закінчення повномасштабної війни. За його словами, наразі триває багатопланова робота, в якій беруть участь також Сполучені Штати Америки.

Про це Метью Вітакера сказав під час форуму.

Посол США при НАТО про закінчення війни в Україні

У відповідь на питання, коли вже буде підписано мирну угоду між Україною та Росію, Метью Вітакер сказав:

"Знаєте, ми близькі до миру. Ми ближчі, ніж будь-коли...

Зрештою, ця війна має закінчитися. Вона триває вже майже чотири роки, забрала мільйони життів і завдала серйозних руйнувань Україні, яку я відвідав чотири тижні тому та зустрівся там з усіма ключовими людьми".

Водночас він нагадав, що лідер США Дональд Трамп вважає, що зараз "складна ситуація". Обидві сторони, за словами посла, буквально "крутять носом" та відмовляються від компромісу.

"Не варто заходити напівдорозі в м’ясну крамницю, де роблять ковбасу, і скаржитися, що вам не подобається... Як на мене, ми всі на одній хвилі. З держсекретарем Рубіо, залученим до процесу, я цілком впевнений, що всі перспективи будуть розглянуті, але водночас нам потрібно з'ясувати, чи взагалі можна досягти угоди", — зауважив Метью Вітакер.

Крім того, посол зазначив, що усе, що було викладено у так званому "мирному плані США" з 28 пунктів, тепер розділено на чотири окремі треки. А НАТО, Європейський Союз — вони працюють окремо від мирного процесу щодо війни в Україні та від переговорів безпосередньо між США та Україною.

"Всі ці треки зараз рухаються паралельно, у реальному часі", — додав Вітакер.

Нагадаємо, що 4 листопада Метью Вітакер зустрівся з Володимиром Зеленським у Києві — сторони обговорили війну.

Раніше, у вересні цього року, Вітакер розповів, за якої умови Україна може заморозити лінію фронту.