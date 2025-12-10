В США зарегистрировали законопроект о выходе из НАТО

В США представили законопроект о выходе из НАТО — детали
Член Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси представил законопроект HR 6508 о выходе Соединенных Штатов из НАТО. По его словам, "НАТО — это пережиток Холодной войны".
Соответствующее сообщение и документ Томас Масси опубликовал на своей странице в соцсети X в среду, 10 декабря.
В США внесли законопроект о выходе из НАТО
"НАТО — это пережиток Холодной войны. Соединенные Штаты должны выйти из НАТО и использовать эти деньги для защиты нашей страны, а не социалистических стран. Сегодня я внес законопроект HR 6508, чтобы прекратить наше членство в НАТО", — отметил конгрессмен.
Следовательно, этот законопроект обязывает президента США официально сообщить Североатлантический блок о выходе. А также констатирует, что первоначальная цель блока времен Холодной войны больше не соответствует национальным интересам Соединенных Штатов.
Также этот законопроект устанавливает, что европейские члены НАТО имеют достаточный экономический и военный потенциал для обеспечения собственной обороны, и предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов организации.
