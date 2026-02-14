Марко Рубио призвал европейцев к единству с США

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Во время выступления на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио призвал европейцев к единству с Америкой. Речь чиновника вызвала громкие овации в зале.

Рубио призвал Европу к единству

Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене госсекретарь США Марко Рубио выступил с речью, в которой призвал европейцев к единству с Америкой.

Выступление Рубио вызвало овации. Стоит заметить, что его речь контрастировала с прошлогодним выступлением вице-президента Джей Ди Венса, который критиковал Европу.

Рубио заявил, что США и Европа "принадлежат друг другу", вспомнил общее прошлое. А также подчеркнул, что именно европейцы создали Штаты такими, какие они есть.

"В Европе родились идеи, которые посеяли зерна свободы, верховенства права, университетов и научной революции. Этот континент дал миру Моцарта, Шекспира, да Винчи и Rolling Stones.

Сводчатые потолки Сикстинской капеллы и шпили собора в Кельне свидетельствуют не только о величии прошлого, но и о чудесах будущего. Они возможны, если мы будем гордиться нашим наследием", — сказал Рубио.

В частности, он добавил, что под руководством Дональда Трампа Штаты могут казаться "прямыми и резкими", но это лишь потому, что они "глубоко переживают" относительно будущего Запада.

Госсекретарь подчеркнул, что администрация Трампа считает, что путь вперед требует изменения в функционировании альянса между США и Европой.

"Мы хотим союзников, которые могут защитить себя, чтобы ни один противник не чувствовал желание бросить вызов нашей коллективной силе", — подытожил Рубио.

