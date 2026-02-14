Марко Рубіо закликав європейців до єдності з США

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Під час виступу на полях Мюнхенської безпекової конференції держсекретар США Марко Рубіо закликав європейців до єдності з Америкою. Промова посадовця викликала гучні овації в залі.

Про це інформують Новини.LIVE у суботу, 14 лютого.

Реклама

Читайте також:

Рубіо закликав Європу до єдності

Сьогодні, 14 лютого, у Мюнхені держсекретар США Марко Рубіо виступив з промовою, у якій закликав європейців до єдності з Америкою.

Реклама

Виступ Рубіо викликав овації. Варто зауважити, що його промова контрастувала з торішнім виступом віцепрезидента Джей Ді Венса, який критикував Європу.

Рубіо заявив, що США та Європа "належать один одному", згадав спільне минуле. А також наголосив, що саме європейці створили Штати такими, які вони є.

Реклама

"У Європі народилися ідеї, що посіяли зерна свободи, верховенства права, університетів та наукової революції. Цей континент дав світу Моцарта, Шекспіра, да Вінчі й Rolling Stones.

Склепінчасті стелі Сикстинської капели та шпилі собору в Кельні свідчать не лише про велич минулого, а й про чудеса майбутнього. Вони можливі, якщо ми пишатимемося нашою спадщиною", — сказав Рубіо.

Реклама

Зокрема, він додав, що під керівництвом Дональда Трампа Штати можуть здаватися "прямими й різкими", але це лише тому, що вони "глибоко переймаються" щодо майбутнього Заходу.

Держсекретар наголосив, що адміністрація Трампа вважає, що шлях уперед вимагає зміни у функціонуванні альянсу між США та Європою.

Реклама

"Ми хочемо союзників, які можуть захистити себе, щоб жоден супротивник не відчував бажання кинути виклик нашій колективній силі", — підсумував Рубіо.

Нагадаємо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки Марко Рубіо відповів, чи серйозно Росія налаштована закінчити війну в Україні.

Реклама

Також ми інформували, про що говорили Зеленський та Рубіо під час зустрічі 14 лютого.