Головна Новини дня Фронт та енергетика — Зеленський розкрив деталі зустрічі з Рубіо

Фронт та енергетика — Зеленський розкрив деталі зустрічі з Рубіо

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 21:37
Зеленський розповів подробиці зустрічі із Рубіо
Президент України Володимир Зеленський та державний секретар США Марко Рубіо. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці сьогоднішньої зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції. Сторони обговорили ситуацію на полі бою, енергетику та атаки Росії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у Telegram у суботу, 14 лютого.

Читайте також:

Зеленський про зустріч з Рубіо 14 лютого

Сьогодні, 14 лютого, у Мюнхені президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему.

Одна з тем обговорення під час зустрічі — як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрема та детальна увага — дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі.

Український лідер подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив: "важливо, щоб заплановані в Женеві зустрічі були результативними".

Крім того, мовилося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.

Раніше ми інформували, що сьогодні відбулася зустріч Зеленського із Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Також ми повідомляли, що Рубіо зробив заяву щодо намірів Росії закінчити війну в Україні.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
