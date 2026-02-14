Мюнхенська безпекова конференція — зустріч Зеленського і Рубіо завершилась

Зустріч Зеленського та Рубіо завершилась — що відомо
Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо. Вона відбувалася на полях Мюнхенської безпекової конференції.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прессекретаря президента Сергія Никифорова.
Про що Зеленський говорив із Рубіо
Про що Зеленський говорив із Рубіо поки невідомо.
Попередньо відомо, що після зустрічі з Рубіо у Зеленського запланована розмова з спецпосланниками президента Сполучених Штатів — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.
