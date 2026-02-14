Мюнхенська безпекова конференція — зустріч Зеленського і Рубіо завершилась

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський завершив зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Америки Марком Рубіо. Вона відбувалася на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву прессекретаря президента Сергія Никифорова.

Реклама

Читайте також:

Про що Зеленський говорив із Рубіо

Про що Зеленський говорив із Рубіо поки невідомо.

Попередньо відомо, що після зустрічі з Рубіо у Зеленського запланована розмова з спецпосланниками президента Сполучених Штатів — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

Нагадаємо, раніше Зеленський пояснив, чому боявся запрошувати іноземні війська в Україну.

Також президент песимістично налаштований на наступний рауд переговорів, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Крім того, глава держави пояснив, чи братиме Європа участь в переговорах.