Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський проведе розмову з Віткоффом та Кушнером — що відомо

Зеленський проведе розмову з Віткоффом та Кушнером — що відомо

Ua
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:45
Мюнхенька конференція безпеки — коли відбудеться зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський проведе розмову зі спецпосланцями американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирних перемовин. Це відбудеться після зустрічі глави української держави з держсекретарем США Марком Рубіо.

Про це Володимир заявив на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама
Читайте також:

Зеленський розповів деталі про майбутню розмову з представниками Трампа

За словами Зеленського, зустріч із Рубіо відбудеться через дві години.

"Зараз секретар Рубіо (зустріч  ред.), далі, за дві години ми проведемо дзвінок з Віткоффом та Кушнером. Будемо робити все, щоб жодна зі сторін цього перемовного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо чи не підтримуємо закінчення війни", — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна хоче бачити Європу за столом переговорів і зробить для цього все.

Також сьогодні був виступ президента на Мюнхенській конференції. Головні заяви глави держави можна прочитати на Новини.LIVE.

Володимир Зеленський Мюнхенська конференція безпеки Марко Рубіо Стів Віткофф Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації