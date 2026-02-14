Мюнхенька конференція безпеки — коли відбудеться зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером

Зеленський проведе розмову з Віткоффом та Кушнером — що відомо
Президент України Володимир Зеленський проведе розмову зі спецпосланцями американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирних перемовин. Це відбудеться після зустрічі глави української держави з держсекретарем США Марком Рубіо.
Про це Володимир заявив на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зеленський розповів деталі про майбутню розмову з представниками Трампа
За словами Зеленського, зустріч із Рубіо відбудеться через дві години.
"Зараз секретар Рубіо (зустріч — ред.), далі, за дві години ми проведемо дзвінок з Віткоффом та Кушнером. Будемо робити все, щоб жодна зі сторін цього перемовного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо чи не підтримуємо закінчення війни", — сказав президент.
Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна хоче бачити Європу за столом переговорів і зробить для цього все.
Також сьогодні був виступ президента на Мюнхенській конференції. Головні заяви глави держави можна прочитати на Новини.LIVE.
