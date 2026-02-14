Мюнхенька конференція безпеки — коли відбудеться зустріч Зеленського з Віткоффом та Кушнером

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський проведе розмову зі спецпосланцями американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером щодо мирних перемовин. Це відбудеться після зустрічі глави української держави з держсекретарем США Марком Рубіо.

Про це Володимир заявив на пресконференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

За словами Зеленського, зустріч із Рубіо відбудеться через дві години.

"Зараз секретар Рубіо (зустріч — ред.), далі, за дві години ми проведемо дзвінок з Віткоффом та Кушнером. Будемо робити все, щоб жодна зі сторін цього перемовного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо чи не підтримуємо закінчення війни", — сказав президент.

Нагадаємо, Зеленський під час пресконференції заявив, що Україна хоче бачити Європу за столом переговорів і зробить для цього все.

Також сьогодні був виступ президента на Мюнхенській конференції. Головні заяви глави держави можна прочитати на Новини.LIVE.