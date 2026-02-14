Мюнхенская конференция безопасности — когда состоится встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор со спецпосланцами американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно мирных переговоров. Это произойдет после встречи главы украинского государства с госсекретарем США Марком Рубио.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

По словам Зеленского, встреча с Рубио состоится через два часа.

"Сейчас секретарь Рубио (встреча — ред.), далее, через два часа мы проведем звонок с Уиткоффом и Кушнером. Будем делать все, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны", — сказал президент.

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина хочет видеть Европу за столом переговоров и сделает для этого все.

Также сегодня было выступление президента на Мюнхенской конференции. Главные заявления главы государства можно прочитать на Новини.LIVE.