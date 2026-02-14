Видео
Главная Новости дня Зеленский проведет разговор с Виткоффом и Кушнером — что известно

Зеленский проведет разговор с Виткоффом и Кушнером — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:45
Мюнхенская конференция безопасности — когда состоится встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский проведет разговор со спецпосланцами американского президента Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно мирных переговоров. Это произойдет после встречи главы украинского государства с госсекретарем США Марком Рубио.

Об этом Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Зеленский рассказал детали о предстоящем разговоре с представителями Трампа

По словам Зеленского, встреча с Рубио состоится через два часа.

"Сейчас секретарь Рубио (встреча — ред.), далее, через два часа мы проведем звонок с Уиткоффом и Кушнером. Будем делать все, чтобы ни одна из сторон этого переговорного процесса не могла обвинить Украину, что мы тормозим или не поддерживаем окончание войны", — сказал президент.

Напомним, Зеленский во время пресс-конференции заявил, что Украина хочет видеть Европу за столом переговоров и сделает для этого все.

Также сегодня было выступление президента на Мюнхенской конференции. Главные заявления главы государства можно прочитать на Новини.LIVE.

Владимир Зеленский Мюнхенская конференция безопасности Марко Рубио Стив Виткофф Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
