Выступление Зеленского на Мюнхенской конференции безопасности — главные тезисы

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Говорил о ракетах ПВО, перемирии и возможных выборах.

Новини.LIVE собрали основные заявления президента.

Реклама

Читайте также:

Основные заявления Зеленского на Мюнхенской конференции

Глава государства заявил, что программа PURL, которая предусматривает закупку американского оружия для Украины, существует благодаря Европе. Именно Европа платит за способность ВСУ останавливать баллистические удары.

В то же время ситуация с ракетами противовоздушной обороны в Украине критическая. Бывали случаи, когда новые ракеты Воздушные силы получали прямо перед ударами, иногда — буквально в последний момент.

Только за январь Украину атаковали 6 тысяч ударных дронов. Также россияне использовали более 150 ракет и более 5 тысяч КАБов.

Частыми массированными обстрелами Россия повредила в Украине все электростанции. Каждую ночь Украину атакует не менее сотни "Шахедов", иногда 400-500. Около 90% из них противовоздушная оборона сбивает.

"Но мы до сих пор производим электроэнергию, благодаря нашим людям. И сохранили нашу систему благодаря физической защите наших объектов, благодаря всем, кто помогает нам с ПВО", — сказал Зеленский.

Украине сейчас очень не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T. Поэтому совместно с партнерами сейчас готовится план энергетической поддержки и поставки ракет для усиления Украины.

Также есть еще одна проблема — чем дольше длится война, тем больше ресурсов получает РФ.

Украина готова завершать войну. По словам президента, сейчас есть сильные договоренности, которые готовы к подписанию с Соединенными Штатами Америки и Европой.

Однако, несмотря на то, что за каждый километр оккупированной территории в Донецкой области Россия теряет 156 своих военных, Владимир Путин к перемирию не готов. По словам Зеленского, Путин не заинтересован в окончании войны, потому что он не может представить жизнь без власти.

"Он (Путин — ред.) не может представить жизнь без власти, он больше советуется с царем Петром и императрицей Екатериной по территориальным достижениям, чем с любым живым человеком по реальной жизни... Он может видеть себя царем, но в реальности он раб войны", — сказал Зеленский.

Более того, нефтяные танкеры России до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий. Именно они и финансируют войну.

Зеленский отметил, что украинская армия — самая сильная армия в Европе и глупо держать такое войско вне НАТО. Но пусть это решение принимает Альянс, а не Путин.

Также президент рассказал, что перед началом полномасштабного вторжения тогдашний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в США и просил у тогдашнего председателя Объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли оружие, но в ответ получил совет "просто копать траншеи".

Во время выступления глава украинского государства вспомнил и соратника Путина, премьера Венгрии Виктора Орбана. Он посоветовал ему наращивать армию, а не отращивать живот.

Относительно выборов Зеленский заявил, что прежде всего нужно прекращение огня. Также Украина готова прекратить огонь, когда выборы будут в РФ.

Напомним, в Мюнхене продолжается второй день конференции по безопасности. Мы сообщали, какие темы станут в этом году ключевыми для международного обсуждения.

Также на полях конференции по безопасности Зеленский провел встречу с генсеком НАТО.