Зеленский заявил, что нефтяные танкеры РФ остаются источником финансирования Кремля

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что нефтяные танкеры России до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий. Они остаются "плавучим кошельком" для Кремля.

Об этом глава государства сообщил во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Нефтяные танкеры России

"Российские нефтяные танкеры до сих пор свободно ходят вдоль европейских побережий. В Балтийском море, в Северном море, а также в Средиземноморье", — отметил Зеленский.

По его словам, Россия до сих пор использует более 1000 танкеров, а каждый из них является "плавучим кошельком" для Кремля.

Недавно глава государства разговаривал с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими. Зеленский поблагодарил за готовность исправить это.

"Мы говорили об обновлении европейского законодательства, чтобы российские танкеры не только можно было задерживать, но и блокировать. Это важно", — добавил Зеленский.

Напомним, украинский лидер объяснил, благодаря кому работает программа PURL по закупке американского оружия.

Также Зеленский отметил, что чем больше длится война в Украине, то тем больше ресурсов получает Россия.