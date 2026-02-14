Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Нафтові танкери Росії досі є гаманцем для Кремля, — Зеленський

Нафтові танкери Росії досі є гаманцем для Кремля, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:26
Зеленський заявив, що нафтові танкери РФ залишаються джерелом фінансування Кремля
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що нафтові танкери Росії досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. Вони залишаються "плавучим гаманцем" для Кремля.

Про це глава держави повідомив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нафтові танкери Росії

"Російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. У Балтійському морі, у Північному морі, а також в Середземноморʼї", — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія досі використовує понад 1000 танкерів, а кожен з них є "плавучим гаманцем" для Кремля.

Нещодавно глава держави розмовляв з лідером Франції Емманюелем Макроном, главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими. Зеленський подякував за готовність виправити це.

"Ми говорили про оновлення європейського законодавства, щоб російські танкери не лише можна було затримувати, а й блокувати. Це важливо", — додав Зеленський. 

Нагадаємо, український лідер пояснив, завдяки кому працює програма PURL із закупівлі американської зброї.

Також Зеленський наголосив, що чим більше триває війна в Україні, то тим більше ресурсів отримує Росія.

Володимир Зеленський нафта Росія танкер Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації