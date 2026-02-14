Зеленський заявив, що нафтові танкери РФ залишаються джерелом фінансування Кремля

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що нафтові танкери Росії досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. Вони залишаються "плавучим гаманцем" для Кремля.

Про це глава держави повідомив під час свого виступу на Мюнхенській безпековій конференції, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нафтові танкери Росії

"Російські нафтові танкери досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. У Балтійському морі, у Північному морі, а також в Середземноморʼї", — зазначив Зеленський.

За його словами, Росія досі використовує понад 1000 танкерів, а кожен з них є "плавучим гаманцем" для Кремля.

Нещодавно глава держави розмовляв з лідером Франції Емманюелем Макроном, главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та іншими. Зеленський подякував за готовність виправити це.

"Ми говорили про оновлення європейського законодавства, щоб російські танкери не лише можна було затримувати, а й блокувати. Це важливо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, український лідер пояснив, завдяки кому працює програма PURL із закупівлі американської зброї.

Також Зеленський наголосив, що чим більше триває війна в Україні, то тим більше ресурсів отримує Росія.