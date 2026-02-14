Видео
Главная Новости дня Зеленский резко обратился к Орбану, упомянув о его животе

Зеленский резко обратился к Орбану, упомянув о его животе

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 13:44
Зеленский — Орбан должен прекратить наращивать живот и начать думать, как наращивать армию
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал ироничное заявление о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Он отметил, что пора уже наращивать армию, а не отращивать живот.

Об этом Владимир Зеленский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Читайте также:

Заявление Зеленского об Орбане

Глава государства заявил, что благодаря украинцам защищенными остаются независимая Польша, Балтийские государства.

"За нашими людьми стоят суверенная Польша и свободные Балтийские государства, может быть суверенная Молдова и Румыния без диктатуры. И даже один Виктор может думать о том, как отращивать свой живот, а не о том, как наращивать его армию, чтобы останавливать российские танки. Украина не выбирала эту войну. Было бы ошибочно предполагать, что другие могут оставаться за спиной Украины", — сказал президент.

Слова президента встретили бурными аплодисментами.

Напомним, во время выступления Зеленский сделал заявление относительно вступления Украины в НАТО.

Также глава государства рассказал, почему российский диктатор не хочет заканчивать войну в Украине.

О ключевых темах нынешней конференции читайте на Новини.LIVE.

Владимир Зеленский Венгрия армия Виктор Орбан Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
