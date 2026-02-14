Відео
Головна Новини дня Зеленський різко звернувся до Орбана, згадавши про його живіт

Зеленський різко звернувся до Орбана, згадавши про його живіт

Ua
Дата публікації: 14 лютого 2026 13:44
Зеленський - Орбан повинен припинити нарощувати живіт і почати думати, як нарощувати армію
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський зробив іронічну заяву про угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він зазначив, що час вже нарощувати армію, а не відрощувати живіт.

Про це Володимир Зеленський заявив на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

 

Крім того, Зеленський заявив, що завдяки українцям захищеними залишаються незалежна Польща, вільні Балтійські держави, а також можуть бути суверенними Молдова і Румунія без диктатури.

"За нашими людьми стоять суверенна Польща та вільні Балтійські держави, може бути суверенна Молдова і Румунія без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати його армію, щоб зупиняти російські танки. Україна не обирала цю війну. Було би хибно припускати, що інші можуть залишатися за спинок України", – сказав президент.

Слова президента зустріли бурхливими оплесками.

Новина доповнюється

Володимир Зеленський Угорщина армія Віктор Орбан Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
