Зеленський - Орбан повинен припинити нарощувати живіт і почати думати, як нарощувати армію

Президент України Володимир Зеленський зробив іронічну заяву про угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Він зазначив, що час вже нарощувати армію, а не відрощувати живіт.

Про це Володимир Зеленський заявив на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Крім того, Зеленський заявив, що завдяки українцям захищеними залишаються незалежна Польща, вільні Балтійські держави, а також можуть бути суверенними Молдова і Румунія без диктатури.

"За нашими людьми стоять суверенна Польща та вільні Балтійські держави, може бути суверенна Молдова і Румунія без диктатури. І навіть один Віктор може думати про те, як відрощувати свій живіт, а не про те, як нарощувати його армію, щоб зупиняти російські танки. Україна не обирала цю війну. Було би хибно припускати, що інші можуть залишатися за спинок України", – сказав президент.

Слова президента зустріли бурхливими оплесками.

