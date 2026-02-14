Мюнхенская конференция безопасности — что известно о встрече Зеленского и Марка Рютте

Марк Рютте и Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте наполнение программы PURL и ее дальнейшее развитие. Эта инициатива позволяет покупать ракеты для систем ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram в субботу, 14 февраля.

"Украина чрезвычайно ценит вклад каждого государства. Рассчитываем на дальнейшее наполнение этой инициативы, которая позволяет покупать ракеты для систем ПВО", — отметил он.

Стороны также обсудили сотрудничество с партнерами для усиления возможностей нашей страны защищаться и открытие совместных оборонных предприятий в Европе.

"Спасибо Марку за встречу и постоянную поддержку. Благодарен за продуктивную встречу в формате "Рамштайн" — партнеры подтвердили выделение Украине 38 млрд евро военной помощи. И это очень весомо", — добавил Зеленский.

Напомним, Марк Рютте сравнил россиян с улитками.

Также генсек НАТО заверил, что Альянс предложит Украине надежные гарантии безопасности.