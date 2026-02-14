Мюнхенська конференція безпеки — що відомо про зустріч Зеленського та Марка Рютте

Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наповнення програми PURL та її подальший розвиток. Ця ініціатива дає змогу купувати ракети для систем ППО.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram у суботу, 14 лютого.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Зеленського та Рютте — головні теми розмови

"Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО", — зазначив він.

Сторони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищатися та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

"Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн" — партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Марк Рютте порівняв росіян із равликами.

Також генсек НАТО запевнив, що Альянс запропонує Україні надійні гарантії безпеки.