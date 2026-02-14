Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розкрив про що говорив із генсеком НАТО

Зеленський розкрив про що говорив із генсеком НАТО

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 15:06
Мюнхенська конференція безпеки — що відомо про зустріч Зеленського та Марка Рютте
Марк Рютте та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте наповнення програми PURL та її подальший розвиток. Ця ініціатива дає змогу купувати ракети для систем ППО.  

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Володимира Зеленського в Telegram у суботу, 14 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського та Рютте — головні теми розмови

"Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО", — зазначив він.

Сторони також обговорили співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищатися та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі.

"Дякую Марку за зустріч і постійну підтримку. Вдячний за продуктивну зустріч у форматі "Рамштайн"  партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо", — додав Зеленський.

Нагадаємо, Марк Рютте порівняв росіян із равликами.

Також генсек НАТО запевнив, що Альянс запропонує Україні надійні гарантії безпеки.

Володимир Зеленський Марк Рютте війна в Україні Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації