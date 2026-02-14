Зустріч Зеленського і Рютте в Мюнхені — деталі розмови

Володимир Зеленський в Мюнхені. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Український лідер привітав його з днем народження.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з Безпекової конференції у Мюнхені.

Зустріч Зеленського з Рютте

На поля Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого Зеленський зустрівся з Марком Рютте та привітав його із днем народження.

У лідерів заплановані переговори, яка вже розпочалися. На зустрічі також присутні українські переговірники, які будуть на наступних переговорах з Росією.

Також відомо, що Зеленський, Рютте, глава Європарламенту Роберта Метсола і сенатор США Роджер Ф. Вікер взяли участь у публічній дискусії з Крістіаною Аманпур на Мюнхенській конференції з безпеки.

Нагадаємо, раніше ми показували кадри, як Зеленський прибув на другий день конференції в Мюнхені. Відомо, що він сьогодні проведе декілька зустрічей.

Також президент зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи. Глава держави наголосив, що пам'ять не є порушенням.