Зустріч Зеленського і Рютте в Мюнхені — деталі розмови

Зеленський зустрівся з Рютте в Мюнхені — відео
Президент України Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Український лідер привітав його з днем народження.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з Безпекової конференції у Мюнхені.
Зустріч Зеленського з Рютте
На поля Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого Зеленський зустрівся з Марком Рютте та привітав його із днем народження.
У лідерів заплановані переговори, яка вже розпочалися. На зустрічі також присутні українські переговірники, які будуть на наступних переговорах з Росією.
Також відомо, що Зеленський, Рютте, глава Європарламенту Роберта Метсола і сенатор США Роджер Ф. Вікер взяли участь у публічній дискусії з Крістіаною Аманпур на Мюнхенській конференції з безпеки.
Нагадаємо, раніше ми показували кадри, як Зеленський прибув на другий день конференції в Мюнхені. Відомо, що він сьогодні проведе декілька зустрічей.
Також президент зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи. Глава держави наголосив, що пам'ять не є порушенням.
