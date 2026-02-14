Зеленський вручив Гераскевичу орден Свободи

Термінова новина

Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і батьком спортсмена — тренером збірної України Михайлом Гераскевичем. Скелетоніст отримав від голови держави орден Свободи.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

