Зеленський вручив Гераскевичу орден Свободи

Зеленський зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи
Дата публікації: 14 лютого 2026 00:23
Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і батьком спортсмена — тренером збірної України Михайлом Гераскевичем. Скелетоніст отримав від голови держави орден Свободи.
Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.
Новина доповнюється
