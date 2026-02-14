Відео
Зеленський зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи

Зеленський зустрівся з Гераскевичем і вручив йому орден Свободи

Дата публікації: 14 лютого 2026 00:23
Зеленський вручив Гераскевичу орден Свободи
Володимир Зеленський зустрівся зі скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і батьком спортсмена — тренером збірної України Михайлом Гераскевичем. Скелетоніст отримав від голови держави орден Свободи.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram-каналі, передає Новини.LIVE.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
