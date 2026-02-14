Зеленский вручил Гераскевичу орден Свободы

Срочная новость

Владимир Зеленский встретился со скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем и отцом спортсмена — тренером сборной Украины Михаилом Гераскевичем. Скелетонист получил от главы государства орден Свободы.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram-канале, передает Новини.LIVE.

Новость дополняется