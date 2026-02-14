Видео
Главная Новости дня Зеленский встретился с Рютте в Мюнхене — видео

Зеленский встретился с Рютте в Мюнхене — видео

Дата публикации 14 февраля 2026 13:05
Встреча Зеленского и Рютте в Мюнхене — детали разговора
Владимир Зеленский в Мюнхене. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля встретился с генсеком НАТО Марком Рютте. Украинский лидер поздравил его с днем рождения.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с конференции по безопасности в Мюнхене.

Читайте также:

Встреча Зеленского с Рютте

На поле Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля Зеленский встретился с Марком Рютте и поздравил его с днем рождения.

У лидеров запланированы переговоры, которые уже начались. На встрече также присутствуют украинские переговорщики, которые будут на следующих переговорах с Россией.

Также известно, что Зеленский, Рютте, глава Европарламента Роберта Метсола и сенатор США Роджер Ф. Викер приняли участие в публичной дискуссии с Кристианой Аманпур на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, ранее мы показывали кадры, как Зеленский прибыл на второй день конференции в Мюнхене. Известно, что он сегодня проведет несколько встреч.

Также президент встретился с Гераскевичем и вручил ему орден Свободы. Глава государства подчеркнул, что память не является нарушением.

Владимир Зеленский переговоры Марк Рютте встреча Мюнхенская конференция безопасности 2026
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
