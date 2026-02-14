Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский прибыл на второй день конференции в Мюнхене — видео

Зеленский прибыл на второй день конференции в Мюнхене — видео

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 11:21
Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 14 февраля, прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что он сегодня проведет несколько встреч.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прибыл на второй день конференции

На видео можно увидеть, как украинский лидер Владимир Зеленский выходит из автомобиля и идет в отель, где проводится Мюнхенская конференция по безопасности.

Напомним, на полях конференции сегодня состоится встреча госсекретаря США Марко Рубио с Владимиром Зеленским.

Также Новини.LIVE подвели итоги первого дня Мюнхенской конференции по безопасности.

Владимир Зеленский Украина политики Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации