Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский прибыл на второй день конференции в Мюнхене — видео
Дата публикации 14 февраля 2026 11:21
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 14 февраля, прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что он сегодня проведет несколько встреч.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.
На видео можно увидеть, как украинский лидер Владимир Зеленский выходит из автомобиля и идет в отель, где проводится Мюнхенская конференция по безопасности.
Напомним, на полях конференции сегодня состоится встреча госсекретаря США Марко Рубио с Владимиром Зеленским.
Также Новини.LIVE подвели итоги первого дня Мюнхенской конференции по безопасности.
