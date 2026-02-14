Зеленский прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Украинский лидер Владимир Зеленский в субботу, 14 февраля, прибыл на второй день Мюнхенской конференции по безопасности. Известно, что он сегодня проведет несколько встреч.

Зеленский прибыл на второй день конференции

На видео можно увидеть, как украинский лидер Владимир Зеленский выходит из автомобиля и идет в отель, где проводится Мюнхенская конференция по безопасности.

Напомним, на полях конференции сегодня состоится встреча госсекретаря США Марко Рубио с Владимиром Зеленским.

Также Новини.LIVE подвели итоги первого дня Мюнхенской конференции по безопасности.