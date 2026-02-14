Відео
Зеленський прибув на другий день конференції в Мюнхені — відео

Зеленський прибув на другий день конференції в Мюнхені — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 11:21
Зеленський прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції. Відомо, що він сьогодні проведе декілька зустрічей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Читайте також:

Зеленський прибув на другий день конференції

На відео можна побачити, як український лідер Володимир Зеленський виходить з автомобіля та йде в готель, де проводиться Мюнхенська безпекова конференція.

Нагадаємо, на полях конференції сьогодні відбудеться зустріч держсекретаря США Марко Рубіо із Володимиром Зеленським.

Також Новини.LIVE підбили підсумки першого дня Мюнхенської безпекової конференції.

Володимир Зеленський Україна політики Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
