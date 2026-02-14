Зеленський прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції. Відомо, що він сьогодні проведе декілька зустрічей.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

Зеленський прибув на другий день конференції

На відео можна побачити, як український лідер Володимир Зеленський виходить з автомобіля та йде в готель, де проводиться Мюнхенська безпекова конференція.

Нагадаємо, на полях конференції сьогодні відбудеться зустріч держсекретаря США Марко Рубіо із Володимиром Зеленським.

Також Новини.LIVE підбили підсумки першого дня Мюнхенської безпекової конференції.