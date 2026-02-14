Зеленський прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції

Зеленський прибув на другий день конференції в Мюнхені — відео
Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 11:21
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
Український лідер Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, прибув на другий день Мюнхенської безпекової конференції. Відомо, що він сьогодні проведе декілька зустрічей.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.
Реклама
Читайте також:
Зеленський прибув на другий день конференції
На відео можна побачити, як український лідер Володимир Зеленський виходить з автомобіля та йде в готель, де проводиться Мюнхенська безпекова конференція.
Нагадаємо, на полях конференції сьогодні відбудеться зустріч держсекретаря США Марко Рубіо із Володимиром Зеленським.
Також Новини.LIVE підбили підсумки першого дня Мюнхенської безпекової конференції.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама