Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, каких ракет не хватает Украине

Зеленский назвал первоочередные потребности Украины
Украине необходимо усиление энергетической безопасности и ракеты для противовоздушной обороны. В частности, ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
Украина нуждается в энергетической защите и ракетах для ПВО
"Нам нужны ракеты к системам Patriot. Мы также говорили вчера с нашими партнерами из Норвегии, с американцами, также с немцами. Нам нужны также ракеты к системам NASAMS и IRIS-T. Это ключевое, что нам нужно", — сказал президент.
Кроме того, по словам главы государства, Украина вместе с партнерами готовит план энергетической поддержки и поставки ракет для усиления Украины до 24 февраля.
"Мы вчера говорили с нашей берлинской группой, у нас была успешная встреча со всеми партнерами. Я думаю, что идея — это до 24 февраля усилить Украину как можно сильнее энергетическими поставками. Будет план энергетической поддержки, план по ракетам", — добавил Зеленский.
Также стратегическими целями Украины является членство в ЕС и НАТО.
Напомним, во время выступления Зеленский рассказал, готова ли Украина к мирному соглашению.
Также президент Украины вспомнил соратника Путина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он призвал его заботиться об армии, а не о собственном животе.
Читайте Новини.LIVE!