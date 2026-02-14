Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал первоочередные потребности Украины

Зеленский назвал первоочередные потребности Украины

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 14:13
Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, каких ракет не хватает Украине
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украине необходимо усиление энергетической безопасности и ракеты для противовоздушной обороны. В частности, ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Украина нуждается в энергетической защите и ракетах для ПВО

"Нам нужны ракеты к системам Patriot. Мы также говорили вчера с нашими партнерами из Норвегии, с американцами, также с немцами. Нам нужны также ракеты к системам NASAMS и IRIS-T. Это ключевое, что нам нужно", — сказал президент.

Кроме того, по словам главы государства, Украина вместе с партнерами готовит план энергетической поддержки и поставки ракет для усиления Украины до 24 февраля.

"Мы вчера говорили с нашей берлинской группой, у нас была успешная встреча со всеми партнерами. Я думаю, что идея — это до 24 февраля усилить Украину как можно сильнее энергетическими поставками. Будет план энергетической поддержки, план по ракетам", — добавил Зеленский.

Также стратегическими целями Украины является членство в ЕС и НАТО.

Напомним, во время выступления Зеленский рассказал, готова ли Украина к мирному соглашению.

Также президент Украины вспомнил соратника Путина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он призвал его заботиться об армии, а не о собственном животе.

Владимир Зеленский сфера энергетики ПВО Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации