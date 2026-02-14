Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, каких ракет не хватает Украине

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украине необходимо усиление энергетической безопасности и ракеты для противовоздушной обороны. В частности, ВСУ не хватает ракет к Patriot, NASAMS и IRIS-T.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Украина нуждается в энергетической защите и ракетах для ПВО

"Нам нужны ракеты к системам Patriot. Мы также говорили вчера с нашими партнерами из Норвегии, с американцами, также с немцами. Нам нужны также ракеты к системам NASAMS и IRIS-T. Это ключевое, что нам нужно", — сказал президент.

Кроме того, по словам главы государства, Украина вместе с партнерами готовит план энергетической поддержки и поставки ракет для усиления Украины до 24 февраля.

"Мы вчера говорили с нашей берлинской группой, у нас была успешная встреча со всеми партнерами. Я думаю, что идея — это до 24 февраля усилить Украину как можно сильнее энергетическими поставками. Будет план энергетической поддержки, план по ракетам", — добавил Зеленский.

Также стратегическими целями Украины является членство в ЕС и НАТО.

Напомним, во время выступления Зеленский рассказал, готова ли Украина к мирному соглашению.

Также президент Украины вспомнил соратника Путина, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он призвал его заботиться об армии, а не о собственном животе.