Головна Новини дня Зеленський назвав першочергові потреби України

Зеленський назвав першочергові потреби України

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 14:13
Мюнхенська конференція безпеки — Зеленский розповів, яких ракет не вистачає Україні
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україні необхідне посилення енергетичної безпеки та ракети для протиповітряної оборони. Зокрема, ЗСУ не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Україна потребує енергетичного захисту та ракет для ППО

"На потрібні ракети до ситем Patriot. Ми також говорили вчора з нашими партнерами з Норвегії, з американцями, також з німцями. Нам потрібні також ракети до систем NASAMS та IRIS-T. Це ключове, що нам потрібно", — сказав президент.

Крім того, за словами глави держави, Україна разом із партнерами готує план енергетичної підтримки та постачання ракет для посилення України до 24 лютого.

"Ми вчора говорили з нашою берлінською групою, у нас була успішна зустріч із усіма партнерами. Я думаю, що ідея  це до 24 лютого посилити Україну якомога сильніше енергетичними поставками. Буде план енергетичної підтримки, план щодо ракет", — додав Зеленський.

Також стратегічними цілями України є членство в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, під час виступу Зеленський розповів, чи готова Україна до мирної угоди.

Також президент України згадав соратника Путіна, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він закликав його дбати про армію, а не про власний живіт.

Володимир Зеленський сфера енергетики ППО Мюнхенська конференція безпеки Мюнхенська безпекова конференція 2026
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
