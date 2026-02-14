Мюнхенська конференція безпеки — Зеленский розповів, яких ракет не вистачає Україні

Зеленський назвав першочергові потреби України
Україні необхідне посилення енергетичної безпеки та ракети для протиповітряної оборони. Зокрема, ЗСУ не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.
Україна потребує енергетичного захисту та ракет для ППО
"На потрібні ракети до ситем Patriot. Ми також говорили вчора з нашими партнерами з Норвегії, з американцями, також з німцями. Нам потрібні також ракети до систем NASAMS та IRIS-T. Це ключове, що нам потрібно", — сказав президент.
Крім того, за словами глави держави, Україна разом із партнерами готує план енергетичної підтримки та постачання ракет для посилення України до 24 лютого.
"Ми вчора говорили з нашою берлінською групою, у нас була успішна зустріч із усіма партнерами. Я думаю, що ідея — це до 24 лютого посилити Україну якомога сильніше енергетичними поставками. Буде план енергетичної підтримки, план щодо ракет", — додав Зеленський.
Також стратегічними цілями України є членство в ЄС і НАТО.
Нагадаємо, під час виступу Зеленський розповів, чи готова Україна до мирної угоди.
Також президент України згадав соратника Путіна, прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Він закликав його дбати про армію, а не про власний живіт.
