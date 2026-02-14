Виступ Зеленського на Мюнхенській конференції безпеки — головні тези

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській безпековій конференції. Говорив про ракети ППО, перемир’я та можливі вибори.

Новини.LIVE зібрали основні заяви президента.

Основні заяви Зеленського на Мюнхенській конференції

Глава держави заявив, що програма PURL, яка передбачає закупівлю американської зброї для України, існує завдяки Європі. Саме Європа платить за здатність ЗСУ зупиняти балістичні удари.

Водночас ситуація з ракетами протиповітряної оборони в Україні критична. Бували випадки, коли нові ракети Повітряні сили отримували прямо перед ударами, іноді — буквально в останній момент.

Лише за січень Україну атакували 6 тисяч ударних дронів. Також росіяни використали понад 150 ракет та понад 5 тисяч КАБів.

Частими масованими обстрілами Росія пошкодила в Україні усі електростанції. Кожної ночі Україну атакує не менше ніж сотня "Шахедів", іноді 400-500. Близько 90% з них протиповітряна оборона збиває.

"Але ми досі виробляємо електроенергію, завдяки нашим людям. І зберегли нашу систему завдяки фізичному захисту наших об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із ППО", — сказав Зеленський.

Україні зараз дуже не вистачає ракет до Patriot, NASAMS і IRIS-T. Тому спільно з партнерами зараз готується план енергетичної підтримки та постачання ракет для посилення України.

Також є ще одна проблема — чим довше триває війна, тим більше ресурсів отримує РФ.

Україна готова завершувати війну. За словами президента, наразі є сильні домовленості, які готові до підписання зі Сполученими Штатами Америки та Європою.

Проте, незважаючи на те, що за кожен кілометр окупованої території у Донецькій області Росія втрачає 156 своїх військових, Володимир Путін до перемир’я не готовий. За словами Зеленського, Путін не зацікавлений у закінченні війни, бо він не може уявити життя без влади.

"Він (Путін — ред.) не може уявити життя без влади, він більше радиться з царем Петром та імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, ніж з будь-якою живою людиною щодо реального життя... Він може бачити себе царем, але в реальності він раб війни", — сказав Зеленський.

Більше того, нафтові танкери Росії досі вільно ходять вздовж європейських узбереж. Саме вони і фінансують війну.

Зеленський наголосив, що українська армія — найсильніша армія в Європі і нерозумно тримати таке військо поза НАТО. Але нехай це рішення ухвалює Альянс, а не Путін.

Також президент розповів, що перед початком повномасштабного вторгнення тодішній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був у США і просив у тодішнього голови Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі зброю, але у відповідь отримав пораду "просто копати траншеї".

Під час виступу глава української держави згадав і соратника Путіна, прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Він порадив йому нарощувати армію, а не відрощувати живіт.

Щодо виборів Зеленський заявив, що насамперед потрібне припинення вогню. Також Україна готова припинити вогонь, коли вибори будуть у РФ.

Нагадаємо, у Мюнхені триває другий день безпекової конференції. Ми повідомляли, які теми стануть цьогоріч ключовими для міжнародного обговорення.

Також на полях безпекової конференції Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО.