Мюнхенська конференція безпеки — Зеленський розповів, чи припинить Україна вогонь у випадку виборів у РФ

Україна готова оголосити перемир'я для росіян, якщо вони проведуть вибори в РФ. Водночас Україна готова провести вибори в себе, але за умови безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський заявив на безпековій конференції в Мюнхені у суботу, 14 лютого, де працює кореспондент Новини.LIVE Галина Остаповець.

Можливість проведення виборів в Україні

Глава держави прокоментував можливість проведення виборів в Україні.

"Іноді я чув "вибач". Іноді я чув так, у США були вибори за часів Лінкольна ( в надзвичайно напружених і кризових умовах для Сполучених Штатів Америки — ред.). Чи можемо ми це порівнювати? У нас є ракети. Наші люди під ракетами. Це не просто сухопутна війна — багато ракет. Ми під балістичними атаками. Тож дайте нам припинення вогню. Президент Трамп може це зробити", — сказав Зеленський.

Також, за його словами, Україна готова припинити вогонь, коли вибори будуть у РФ.

"Ми також можемо дати перемир’я росіянам, якщо вони проведуть вибори в Росії", — додав він.

