Зеленский сделал заявление о выборах в России — что сказал

Зеленский сделал заявление о выборах в России — что сказал

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 14:40
Мюнхенская конференция безопасности — Зеленский рассказал, прекратит ли Украина огонь в случае выборов в РФ
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина готова объявить перемирие для россиян, если они проведут выборы в РФ. В то же время Украина готова провести выборы у себя, но при условии безопасности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский заявил на конференции по безопасности в Мюнхене в субботу, 14 февраля, где работает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Возможность проведения выборов в Украине

Глава государства прокомментировал возможность проведения выборов в Украине.

"Иногда я слышал "извини". Иногда я слышал так, в США были выборы во времена Линкольна (в чрезвычайно напряженных и кризисных условиях для Соединенных Штатов Америки — ред.) Можем ли мы это сравнивать? У нас есть ракеты. Наши люди под ракетами. Это не просто сухопутная война — много ракет. Мы под баллистическими атаками. Поэтому дайте нам прекращение огня. Президент Трамп может это сделать", — сказал Зеленский.

Также, по его словам, Украина готова прекратить огонь, когда выборы будут в РФ.

"Мы также можем дать перемирие россиянам, если они проведут выборы в России", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему Путин не хочет подписывать мирное соглашение.

Также президент сказал, готова ли Украина к завершению войны.

Владимир Зеленский перемирие война в Украине Мюнхенская конференция безопасности Мюнхенская конференция безопасности 2026
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
