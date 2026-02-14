Видео
Україна
Главная Новости дня Встреча Зеленского и Рубио завершилась — что известно

Встреча Зеленского и Рубио завершилась — что известно

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 19:42
Мюнхенская конференция по безопасности — встреча Зеленского и Рубио завершилась
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский завершил встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио. Она проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

Читайте также:

О чем Зеленский говорил с Рубио

О чем Зеленский говорил с Рубио пока неизвестно. Однако отметим, что когда главный дипломат США анонсировал встречу с Зеленским, он подчеркнул на необходимости прекращения войны в Украине.

Предварительно известно, что после встречи с Рубио у Зеленского запланирован разговор со спецпосланниками президента Соединенных Штатов — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему боялся приглашать иностранные войска в Украину.

Также президент пессимистично настроен на следующий рауд переговоров, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Кроме того, глава государства объяснил, будет ли Европа участвовать в переговорах.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
