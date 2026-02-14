Мюнхенская конференция по безопасности — встреча Зеленского и Рубио завершилась

Встреча Зеленского и Рубио завершилась — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский завершил встречу с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марком Рубио. Она проходила на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
пресс-секретаря президента Сергея Никифорова
О чем Зеленский говорил с Рубио
О чем Зеленский говорил с Рубио пока неизвестно. Однако отметим, что когда главный дипломат США анонсировал встречу с Зеленским, он подчеркнул на необходимости прекращения войны в Украине.
Предварительно известно, что после встречи с Рубио у Зеленского запланирован разговор со спецпосланниками президента Соединенных Штатов — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
