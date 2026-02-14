Зеленский рассказал подробности встречи с Рубио

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности сегодняшней встречи с государственным секретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, энергетику и атаки России.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в Telegram в субботу, 14 февраля.

Зеленский о встрече с Рубио 14 февраля

Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему.

Одна из тем обсуждения во время встречи - как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов.

Отдельное и детальное внимание - дипломатическому процессу и переговорам в трехстороннем формате.

Украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты Америки за конструктив и подчеркнул: "важно, чтобы запланированные в Женеве встречи были результативными".

Кроме того, говорилось о последовательности следующих шагов. Украина считает, что в конце концов должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы.

