Зеленский рассказал подробности встречи с Рубио

Фронт и энергетика — Зеленский раскрыл детали встречи с Рубио
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности сегодняшней встречи с государственным секретарем США Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Стороны обсудили ситуацию на поле боя, энергетику и атаки России.
в субботу, 14 февраля.
Зеленский о встрече с Рубио 14 февраля
Сегодня, 14 февраля, в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Глава государства проинформировал о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему.
Одна из тем обсуждения во время встречи - как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов.
Отдельное и детальное внимание - дипломатическому процессу и переговорам в трехстороннем формате.
Украинский лидер поблагодарил Соединенные Штаты Америки за конструктив и подчеркнул: "важно, чтобы запланированные в Женеве встречи были результативными".
Кроме того, говорилось о последовательности следующих шагов. Украина считает, что в конце концов должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы.
