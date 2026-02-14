Рубио ответил, действительно ли Россия готова закончить войну

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Пока нет четкого ответа, серьезно ли Россия настроена завершить полномасштабную войну против Украины. В то же время ее представители приобщены к трехсторонним переговорам с США и Украиной.

Об этом сказал госсекретарь США Марко Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Рубио о серьезности намерений РФ закончить войну

Рубио отметил, что пока Соединенные Штаты не знают, серьезно ли Кремль настроен на завершение полномасштабной войны в Украине. Однако он отметил, что россияне продолжат работать над мирным процессом.

В то же время госсекретарь США заявил, что "хорошие новости" заключаются в том, что дипломатический трек удалось свести к нескольким ключевым вопросам. "Плохие" же новости, по его словам, заключаются в том, что это самые сложные вопросы и стороны имеют разное видение путей их решения.

Марко Рубио отметил, что стороны и в дальнейшем будут искать условия, которые были бы приемлемыми для Украины и на которые могла бы согласиться Россия. Однако пока непонятно, серьезно ли Москва вообще настроена на достижение мира.

"Мы достигли прогресса в том, что хотя бы на техническом уровне впервые за все время военные чиновники встретились вместе, и будут еще встречи во вторник, хотя там уже будет другая группа людей. Мы продолжим играть эту роль, и я не думаю, что кто-то в этом зале против переговорного урегулирования, если условия будут справедливыми и устойчивыми", — объяснил Рубио.

В то же время он подчеркнул, что все ограничения против России продолжают действовать.

"США ввели дополнительные санкции на российскую нефть. В наших дискуссиях с Индией мы получили от нее обязательства прекратить закупку российской нефти. Европа делает свои шаги. Программа PURL продолжается, американское оружие продается Украине. Все это продолжается, ничего из этого не остановилось. Поэтому нет пользы от затягивания времени", — резюмировал Рубио.

Напомним, что 14 февраля Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем США Марком Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее Рубио уже заявлял о том, что не имеет уверенности относительно серьезности намерений России закончить войну в Украине.