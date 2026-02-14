Видео
Рубио не уверен в намерениях России относительно окончания войны



Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 11:46
В США сомневаются в готовности России завершить войну в Украине
Марко Рубио. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что пока неизвестно, серьезно ли россияне настроены на завершение войны в Украине. В то же время круг вопросов по миру сузился, но остались самые сложные.

Об этом Марко Рубио сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Рубио сделал заявление о войне в Украине

Он отметил, что пока неизвестно, серьезно ли Россия стремится завершить войну и существуют ли условия, которые были бы приемлемы как для Киева, так и для Москвы.

Рубио подчеркнул, что сейчас давление продолжается. В частности, США ввели дополнительные санкции против российской нефти, а в переговорах с Индией получено обязательство прекратить ее закупку. Известно, что Евросоюз сделал собственные шаги.

Кроме того, продолжается программа PURL по продаже американского оружия для нужд Украины.

Рубио подчеркнул, что времени никто не выиграет, поскольку санкции и другое давление продолжаются. Впервые за длительный период состоялись технические встречи военных обеих сторон, и такие контакты планируют поддерживать и в дальнейшем.

"Слушайте, мы и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы сыграть эту роль в завершении этой войны. Не думаю, что кто-то в этой комнате был бы против переговорного урегулирования этой войны, если условия справедливые и устойчивые, и именно этого мы стремимся достичь, и мы и в дальнейшем будем пытаться это достичь, даже когда все эти другие вещи продолжают происходить на фронте санкций и так далее.", — подчеркнул госсекретарь США.

Рубио говорит, что США будут продолжать проверять, на какие условия согласятся Украина и Россия.

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, что запланировано на второй день Мюнхенской конференции по безопасности.

А посол США в НАТО Мэтью Уитакер объяснил, как Китай может помочь остановить российскую агрессию.

США война Украина Россия Марко Рубио Мюнхенская конференция безопасности 2026
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
