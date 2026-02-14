Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Відео

Головна Новини дня Рубіо не впевнений у намірах Росії щодо закінчення війни

Рубіо не впевнений у намірах Росії щодо закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 11:46
У США сумніваються в готовності Росії завершити війну в Україні
Марко Рубіо. Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що наразі невідомо, чи серйозно росіяни налаштовані на завершення війни в Україні. Водночас коло питань щодо миру звузилось, але залишилися найскладніші.

Про це Марко Рубіо повідомив на Мюнхенській безпековій конференції у суботу, 14 лютого, передає Новини.LIVE.

Рубіо зробив заяву про війну в Україні

Він зазначив, що поки невідомо, чи Росія серйозно прагне завершити війну і чи існують умови, які були б прийнятні як для Києва, так і для Москви.

Рубіо наголосив, що наразі тиск продовжується. Зокрема, США запровадили додаткові санкції проти російської нафти, а у перемовинах з Індією отримано зобов’язання припинити її закупівлю. Відомо, що Євросоюз зробив власні кроки.

Крім того, триває програма PURL із продажу американської зброї для потреб України.

Рубіо підкреслив, що часу ніхто не виграє, оскільки санкції та інший тиск продовжуються. Вперше за тривалий період відбулися технічні зустрічі військових обох сторін, і такі контакти планують підтримувати й надалі.

"Слухайте, ми й надалі робитимемо все можливе, щоб відіграти цю роль у завершенні цієї війни. Не думаю, що хтось у цій кімнаті був би проти переговорного врегулювання цієї війни, якщо умови справедливі та стійкі, і саме цього ми прагнемо досягти, і ми й надалі намагатимемося це досягти, навіть коли всі ці інші речі продовжують відбуватися на фронті санкцій тощо", — наголосив держсекретар США.

Рубіо каже, що США продовжуватимуть перевіряти, на які умови погодяться Україна та Росія.

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, що заплановано на другий день Мюнхенської безпекової конференції.

А посол США в НАТО Метью Вітакер пояснив, як Китай може допомогти зупинити російську агресію.

США війна Україна Росія Марко Рубіо Мюнхенська безпекова конференція 2026
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
