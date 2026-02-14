Посол США в НАТО заявив, що Китай може зупинити війну в Україні

Метью Вітакер. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Метью Вітакер пояснив, як Китай може допомогти зупинити війну в Україні. За його словами, Пекін міг би зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну і завтра завершити бойові дії.

Про це Метью Вітакер повідомив на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Новини.LIVE.

Заклик Китаю може зупинити Росію

Вітакер наголосив, що Україна перебуває в розпалі виснажливої війни, де в грудні росіяни втратили 35 тисяч солдатів, а у січні — 30 тисяч.

За його словами, українці продовжують боротися та бути дуже інноваційними.

"Але, знаєте, кожного дня росіяни отримують невеликі поступові здобутки, тож ця війна має закінчитися, ця різанина має припинитися. Це майже неможливо збагнути втрати життів і страждання українців, особливо коли Росія атакує їхню енергетичну інфраструктуру. Це просто жахливо, що там відбувається", — зазначив він.

Вітакер каже, що глобальний світ має підвестися. За його словами, цю війну повністю підтримує Китай.

"І Китай міг би зателефонувати Путіну, завтра завершити цю війну і припинити постачання технологій подвійного призначення", — наголосив посол.

Крім того, Китай міг би припинити купувати російську нафту і газ. Вітакер стверджує, що є багато можливостей чинити тиск на Пекін.

За словами посла, будь-яка мирна угода має бути прийнятною для України. Він також висловив сумнів, чи готова Росія до реального компромісу.

Вітакер наголосив, що лідер США Дональд Трамп буде використовувати всі можливості для досягнення миру.

"Я просто не переконаний, що зрештою росіяни готові укласти угоду або коли-небудь зможуть це зробити. Але знаєте, я молюся за мир, бо ця війна має закінчитися. Це просто жахливо, знаєте, ми бачимо це щодня. І це має закінчитися. І президент Трамп використає все можливе, щоб продовжувати, доки це не стане можливим або неможливим", — додав він.

Нагадаємо, сенатор США Ліндсі Грем закликав Китай долучитися до завершення війни Росії проти України.

Крім того, на полях Мюнхенської конференції глава МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з представниками Китаю.