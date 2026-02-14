Видео
Главная Новости дня В США объяснили, как Китай может помочь остановить войну в Украине

В США объяснили, как Китай может помочь остановить войну в Украине

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 08:52
Посол США в НАТО заявил, что Китай может остановить войну в Украине
Мэтью Уитакер. Фото: REUTERS/David Dee Delgado

Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО Мэтью Уитакер объяснил, как Китай может помочь остановить войну в Украине. По его словам, Пекин мог бы позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и завтра завершить боевые действия.

Об этом Мэтью Уитакер сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает Новини.LIVE.

Призыв Китая может остановить Россию

Уитакер отметил, что Украина находится в разгаре изнурительной войны, где в декабре россияне потеряли 35 тысяч солдат, а в январе — 30 тысяч.

По его словам, украинцы продолжают бороться и быть очень инновационными.

"Но, знаете, каждый день россияне получают небольшие постепенные достижения, поэтому эта война должна закончиться, эта резня должна прекратиться. Это почти невозможно понять потери жизней и страдания украинцев, особенно когда Россия атакует их энергетическую инфраструктуру. Это просто ужасно, что там происходит", — отметил он.

Уитакер говорит, что глобальный мир должен подняться. По его словам, эту войну полностью поддерживает Китай.

"И Китай мог бы позвонить Путину, завтра завершить эту войну и прекратить поставки технологий двойного назначения", — подчеркнул посол.

Кроме того, Китай мог бы прекратить покупать российскую нефть и газ. Уитакер утверждает, что есть много возможностей оказать давление на Пекин.

По словам посла, любое мирное соглашение должно быть приемлемым для Украины. Он также выразил сомнение, готова ли Россия к реальному компромиссу.

Уитакер подчеркнул, что лидер США Дональд Трамп будет использовать все возможности для достижения мира.

"Я просто не убежден, что в конце концов россияне готовы заключить соглашение или когда-нибудь смогут это сделать. Но знаете, я молюсь за мир, потому что эта война должна закончиться. Это просто ужасно, знаете, мы видим это каждый день. И это должно закончиться. И президент Трамп использует все возможное, чтобы продолжать, пока это не станет возможным или невозможным", — добавил он.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм призвал Китай присоединиться к завершению войны России против Украины.

Кроме того, на полях Мюнхенской конференции глава МИД Андрей Сибига провел встречу с представителями Китая.

