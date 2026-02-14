Відео
Головна Новини дня Рубіо відповів, чи налаштована Росія на закінчення війни

Рубіо відповів, чи налаштована Росія на закінчення війни

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 21:21
Рубіо відповів, чи дійсно Росія готова закінчити війну
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Наразі немає чіткої відповіді, чи серйозно Росія налаштована завершити повномасштабну війну проти України. Водночас її представники долучені до тристоронніх переговорів зі США та Україною.

Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції з безпеки, інформує Новини.LIVE у суботу, 14 лютого.

Рубіо про серйозність намірів РФ закінчити війну

Рубіо зазначив, що наразі Сполучені Штати не знають, чи серйозно Кремль налаштований на завершення повномасштабної війни в Україні. Однак він зауважив, що росіяни продовжать працювати над мирним процесом.

Водночас держсекретар США заявив, що "хороші новини" полягають у тому, що дипломатичний трек вдалося звести до декількох ключових питань. "Погані" ж новини, за його словами, полягають у тому, що це найскладніші питання і сторони мають різне бачення щодо шляхів їхнього вирішення.

Марко Рубіо зазначив, що сторони й надалі шукатимуть умови, які були б прийнятними для України та на які могла б погодитися Росія. Проте наразі незрозуміло, чи Москва взагалі серйозно налаштована на досягнення миру.

"Ми досягли прогресу в тому, що хоча б на технічному рівні вперше за весь час військові чиновники зустрілися разом, і будуть ще зустрічі у вівторок, хоча там вже буде інша група людей. Ми продовжимо відігравати цю роль, і я не думаю, що хтось у цій залі проти переговорного врегулювання, якщо умови будуть справедливими та стійкими", — пояснив Рубіо.

Водночас він наголосив, що усі обмеження проти Росії продовжують діяти.

"США ввели додаткові санкції на російську нафту. У наших дискусіях з Індією ми отримали від неї зобов'язання припинити закупівлю російської нафти. Європа робить свої кроки. Програма PURL продовжується, американська зброя продається Україні. Все це продовжується, нічого з цього не зупинилося. Тому немає користі від затягування часу", — резюмував Рубіо.

Нагадаємо, що 14 лютого Володимир Зеленський зустрівся із державним секретарем США Марком Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Раніше Рубіо вже заявляв про те, що не має впевненості щодо серйозності намірів Росії закінчити війну в Україні.

США війна в Україні Росія мирні переговори Марко Рубіо мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
