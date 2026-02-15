Рубіо прокоментував чутки про наміри США вийти з НАТО

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Америка не має наміру виходити з Північноатлантичного блоку (НАТО). Він пояснив, що переміщення військ з однієї країни в іншу відбувалося завжди.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на спільну пресконференцію Марко Рубіо та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Рубіо спростував чутки про наміри США вийти з НАТО

"Що стосується НАТО — я не розумію, у Сполучених Штатів розгорнуті тисячі й тисячі військовослужбовців у межах місії НАТО.

І ми ясно дали зрозуміти, я думаю, це було дуже чітко заявлено на саміті всього кілька днів тому або на зустрічі на рівні міністрів оборони. Ми не виходимо з НАТО. Ми не йдемо", — наголосив Рубіо.

Водночас він зазначив, що Штати можуть перемістити кілька тисяч солдатів з однієї країни в іншу. За його словами, такі процеси відбувалися завжди.

Крім того, держсекретар додав, що не існує більш важливого обов'язку для будь-якої країни, ніж здатність захищати свій народ і державу.

"Саме тому, до речі, ми говоримо про важливість наявності у наших партнерів по НАТО відповідних можливостей... Я думаю, що ми хочемо сказати, що чим сильніші наші союзники, тим сильніші ми всі разом", — підсумував Рубіо.

Нещодавно генсек НАТО Марка Рютте пояснив, чому НАТО неможливо уявити без Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року член Конгресу США від Республіканської партії Томас Массі представив законопроєкт про вихід США з НАТО.