Україна
Трамп хочет завершить войну до июля — Зеленский отреагировал

Трамп хочет завершить войну до июля — Зеленский отреагировал

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 20:43
Трамп поставил дедлайн завершения войны в июле — реакция Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп определил новый дедлайн завершения войны в Украине — 4 июля. Этот день является символичным, ведь Америка будет отмечать 250-ю годовщину независимости. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на это.

Украинский лидер сделал соответствующее заявление во время разговора с журналистами во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Зеленский о новом дедлайне Трампа по завершению войны

Президент отметил, что он не знал информации о новом дедлайне Дональда Трампа. В то же время Зеленский отметил, что Украина готова на то, чтобы как можно быстрее завершить войну.

"Что касается 4 июля, то я могу только поддержать. Для меня это новая информация. Хотя информация быстро меняется. До 4 июля — я с этим не знаком", — отметил глава государства.

Он добавил, что во время переговоров в Абу-Даби и Швейцарии озвучивался вопрос о том, что есть желание со стороны Америки закончить войну как можно быстрее. Украина, по словам Зеленского, это поддерживает.

Что известно о новом дедлайне Трампа

По информации Bloomberg, Дональд Трамп определил новую дату, до которой он хочет завершить войну в Украине. Речь идет о 4 июля. Такой дедлайн имеет для американского лидера символическое значение.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что Россия относится к переговорам несерьезно. Он обратился к Трампу, чтобы США усилили давление на Москву ради достижения мирного соглашения.

В то же время американский лидер посоветовал Украине как можно быстрее сесть за стол переговоров. Он добавил, что сейчас "выгодное положение".

Владимир Зеленский США Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
