Зеленский объяснил, как сейчас работает переговорный контакт с США

Президент Владимир Зеленский высказался, что от Трампа ранее не слышал напрямую сигналов о намерении заменить его. Отдельно президент также отметил, что Украине удалось выстроить хорошую коммуникацию с администрацией Трампа и техническими группами переговорщиков.

Президент Украины, отвечая в интервью CNN на вопрос о президентских выборах, заявил, что Трамп не озвучивал ему желание видеть на его месте другого человека. На вопрос, хотел бы Трамп "кого-то другого", Зеленский ответил, что не знает, но добавил: "Он мне не говорил".

Комментируя текущее взаимодействие с американской стороной, Зеленский признал, что раньше в отношениях были трудности, однако сейчас, по его словам, коммуникация стала более эффективной.

Он вспомнил декабрьские консультации, которые назвал хорошими, и отметил, что между украинской и американской группами, переговорщиками и техническими командами налажен ежедневный контакт.

Зеленский добавил, что с этой точки зрения создается впечатление, будто Трамп и его команда действительно хотят завершить войну.

Между прочим, по последним опросам стало известно, что в США в рейтинге популярности и лояльности американцев к мировым лидерам Владимир Зеленский превзошел Дональда Трампа.

Недавно Дональд Трамп выступил на первом заседании Совета мира и сделал заявление относительно войны в Украине.