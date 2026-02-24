Зеленський розповів про комунікацію з адміністрацією Трампа

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Володимир Зеленський заявив, що президент США Дональд Трамп ніколи не говорив йому про бажання бачити "когось іншого" на посаді президента України. Також він прокоментував, які зараз стосунки між Україною та США в контексті переговорів.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на слова глави держави в інтерв'ю CNN.

Президент України, відповідаючи в інтерв'ю CNN на запитання щодо президентських виборів, заявив, що Трамп не озвучував йому бажання бачити на його місці іншу людину. На питання, чи хотів би Трамп "когось іншого", Зеленський відповів, що не знає, але додав: "Він мені не казав".

Коментуючи поточну взаємодію з американською стороною, Зеленський визнав, що раніше у стосунках були труднощі, однак зараз, за його словами, комунікація стала ефективнішою.

Він згадав грудневі консультації, які назвав хорошими, і зазначив, що між українською та американською групами, переговорниками й технічними командами налагоджено щоденний контакт.

Зеленський додав, що з цього погляду складається враження, ніби Трамп і його команда справді хочуть завершити війну.

Між іншим, за останніми опитуваннями стало відомо, що в США у рейтингу популярності та лояльності американців до світових лідерів Володимир Зеленський перевершив Дональда Трампа.

Нещодавно Дональд Трамп виступив на першому засіданні Ради миру та зробив заяву щодо війни в Україні.