Зеленський висловився у Моргана про симпатію американців і корупцію

Володимир Зеленський прокоментував, як у США сприймають Україну та його самого, а також відповів на запитання про корупцію. Розмова торкнулася результатів опитування YouGov, у якому дорослих американців просили оцінити світових лідерів за симпатією.

Про це президент висловився в інтерв'ю Пірсу Моргану

За цими даними, Зеленський отримав найвищий чистий показник ставлення серед наведених політиків, тоді як Володимир Путін опинився майже в кінці списку, а Кім Чен Ин став останнім.

Опитування YouGov "Views on Foreign Leaders" проводилося 22–26 січня 2026 року серед 2 274 дорослих громадян США. У таблиці результатів були наведені частки "позитивного" та "негативного" ставлення і чистий показник (favorable minus unfavorable) для 25 політичних лідерів. За цими даними, Зеленський має чистий показник +14%, Дональд Трамп — -16%, Володимир Путін — -72%, Кім Чен Ин — -73%.

Відповідаючи на питання про високу підтримку, Зеленський наголосив, що намагається бути максимально відвертим у спілкуванні та визнає, що може помилятися, як будь-яка людина. При цьому, коли з'являються повідомлення про корупційні епізоди, його позиція зводиться до одного: з цим борються, а держава вибудовує антикорупційну систему.

Як Зеленський прокоментував високий рівень корупції в Україні

Президент також пояснив, що Україна є молодою державою з коротким періодом відновленої незалежності, а тому інституції все ще проходять етап становлення.

"В кінцевому підсумку, наша свобода — це найважливіше. Тому завжди було важко боротися за незалежність. І тому, звичайно, інститути молоді. Тому багато різних людей, і є деякі випадки, і, звичайно, є кримінальні справи, багато різних речей. Відмінність нашої країни від інших країн полягає в тому, що ми не мовчимо", — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський пов'язав ставлення американців із відчуттям того, що Україна веде чесну боротьбу за свободу й незалежність, тоді як Росія, за його словами, прагне повного знищення країни.

Він додав, що тема корупції й інші інформаційні приводи можуть використовуватися як інструмент тиску, щоб розколювати українське суспільство, послаблювати армію та створювати умови для політичних змін.

Володимир Зеленський давно у фаворитах серед лідерів Європи та США згідно з опитуваннями. Так в грудні Politico склало рейтинг найвпливовіших людей, куди увійшов глава нашої держави.

У серпні 2025 року Володимир Зеленський обігнав у рейтингу симпатій Джо Байдена та Дональда Трампа.

Тим часом глава США Дональд Трамп втрачає популярність та прихильність у американців. В листопаді його рейтинг різко знизився після витоку файлів Епштейна, а також через скандальну та дивну політику.