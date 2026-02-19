Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Американці обожнюють Зеленського — як відреагував президент

Американці обожнюють Зеленського — як відреагував президент

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 09:17
Зеленський висловився у Моргана про симпатію американців і корупцію
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Володимир Зеленський прокоментував, як у США сприймають Україну та його самого, а також відповів на запитання про корупцію. Розмова торкнулася результатів опитування YouGov, у якому дорослих американців просили оцінити світових лідерів за симпатією.

Про це президент висловився в інтерв'ю Пірсу Моргану

Реклама
Читайте також:

Володимир Зеленський популярніший за Трампа та Путіна в США

За цими даними, Зеленський отримав найвищий чистий показник ставлення серед наведених політиків, тоді як Володимир Путін опинився майже в кінці списку, а Кім Чен Ин став останнім.

null
Рейтинг світових лідерів в США. Фото: скриншот

Опитування YouGov "Views on Foreign Leaders" проводилося 22–26 січня 2026 року серед 2 274 дорослих громадян США. У таблиці результатів були наведені частки "позитивного" та "негативного" ставлення і чистий показник (favorable minus unfavorable) для 25 політичних лідерів. За цими даними, Зеленський має чистий показник +14%, Дональд Трамп — -16%, Володимир Путін — -72%, Кім Чен Ин — -73%.

Відповідаючи на питання про високу підтримку, Зеленський наголосив, що намагається бути максимально відвертим у спілкуванні та визнає, що може помилятися, як будь-яка людина. При цьому, коли з'являються повідомлення про корупційні епізоди, його позиція зводиться до одного: з цим борються, а держава вибудовує антикорупційну систему.

Як Зеленський прокоментував високий рівень корупції в Україні

Президент також пояснив, що Україна є молодою державою з коротким періодом відновленої незалежності, а тому інституції все ще проходять етап становлення. 

"В кінцевому підсумку, наша свобода — це найважливіше. Тому завжди було важко боротися за незалежність. І тому, звичайно, інститути молоді. Тому багато різних людей, і є деякі випадки, і, звичайно, є кримінальні справи, багато різних речей. Відмінність нашої країни від інших країн полягає в тому, що ми не мовчимо", — сказав Зеленський.

Окремо Зеленський пов'язав ставлення американців із відчуттям того, що Україна веде чесну боротьбу за свободу й незалежність, тоді як Росія, за його словами, прагне повного знищення країни.

Він додав, що тема корупції й інші інформаційні приводи можуть використовуватися як інструмент тиску, щоб розколювати українське суспільство, послаблювати армію та створювати умови для політичних змін.

Володимир Зеленський давно у фаворитах серед лідерів Європи та США згідно з опитуваннями. Так в грудні Politico склало рейтинг найвпливовіших людей, куди увійшов глава нашої держави.

У серпні 2025 року Володимир Зеленський обігнав у рейтингу симпатій Джо Байдена та Дональда Трампа. 

Тим часом глава США Дональд Трамп втрачає популярність та прихильність у американців. В листопаді його рейтинг різко знизився після витоку файлів Епштейна, а також через скандальну та дивну політику.

Володимир Зеленський США рейтинг Дональд Трамп Україна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації