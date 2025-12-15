Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Прихильники MAGA розчаровані політикою Трампа — нове опитування

Прихильники MAGA розчаровані політикою Трампа — нове опитування

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 10:44
Трамп розчарував американців — чим незадоволені фанати MAGA
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Підтримка президента США Дональда Трампа серед прихильників руху MAGA помітно скоротилася. Американці засумнівалися у правильності курсу політики Трампа та майбутнім економіки країни.

Про це свідчить нове опитування NBC News Decision Desk Poll, проведене на платформі SurveyMonkey.

Реклама
Читайте також:

Дональд Трамп втрачає позиції навіть серед найпалкіших прихильників руху MAGA

Згідно з дослідженням, 64% дорослих американців вважають, що країна рухається неправильним шляхом. Головною проблемою респонденти називають економіку, зокрема інфляцію та зростання повсякденних витрат, які впливають навіть на прихильників президента. Багато опитаних зазначили, що змушені переглядати витрати на продукти, святкові покупки та розваги.

null
Що думають американці щодо політики Трампа. Фото: скриншот

Рейтинг схвалення Трампа становить 42%, тоді як 58% не схвалюють його діяльність. З квітня 2025 року цей показник знизився на 3%. Водночас зменшується частка тих, хто "рішуче схвалює" президента — з 26% у квітні до 21% зараз, тоді як частка "рішучого несхвалення" зросла до 44%.

Найпомітніші зміни фіксуються серед республіканців і прихильників MAGA. Серед республіканців MAGA рівень схвалення Трампа залишається високим — його підтримують 70%, але це на 8% менше, ніж навесні. Крім того, дедалі менше республіканців ідентифікують себе саме з рухом MAGA — нині партія майже порівну поділилася між традиційною республіканською ідентичністю та рухом Трампа.

null
Чи ідентифікують далі себе американці у MAGA. Фото: скриншот

Опитування також показує погіршення економічних настроїв. 35% американців вважають, що їхнє фінансове становище стало гіршим, ніж рік тому, причому серед людей з доходом до 50 тис. доларів таких 45%. Саме ця група найбільше потерпає від високих цін на житло та продукти харчування. Водночас американці з доходом понад 100 тис. доларів частіше називають головними проблемами медичне страхування та пенсійне планування.

Також у матеріалі згадується, що деякі резонансні рішення Трампа сприймаються американцями негативно. Серед прикладів — врегулювання суперечки навколо так званих "досьє Джеффрі Епштейна": спочатку президент виступав проти спроб Конгресу домогтися примусового оприлюднення, однак минулого місяця, за текстом, поступився тиску з обох партій.

На тлі зростання цін більшість опитаних повідомили, що скорочують витрати та змінюють споживчі звички. При цьому 53% респондентів заявили, що більше довіряють Демократичній партії у питанні стримування зростання цін, ніж Республіканській (47%).

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп продовжує просувати ідею здачі Донбасу Росії та запропонував створити там буферну зону. 

Водночас Дональд Трамп нещодавно зробив заяву, що обговорював з Росією та Китаєм можливість скоротити запаси ядерної зброї. 

США Дональд Трамп опитування MAGA американці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації