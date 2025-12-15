Трамп розчарував американців — чим незадоволені фанати MAGA

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Підтримка президента США Дональда Трампа серед прихильників руху MAGA помітно скоротилася. Американці засумнівалися у правильності курсу політики Трампа та майбутнім економіки країни.

Про це свідчить нове опитування NBC News Decision Desk Poll, проведене на платформі SurveyMonkey.

Згідно з дослідженням, 64% дорослих американців вважають, що країна рухається неправильним шляхом. Головною проблемою респонденти називають економіку, зокрема інфляцію та зростання повсякденних витрат, які впливають навіть на прихильників президента. Багато опитаних зазначили, що змушені переглядати витрати на продукти, святкові покупки та розваги.

Що думають американці щодо політики Трампа. Фото: скриншот

Рейтинг схвалення Трампа становить 42%, тоді як 58% не схвалюють його діяльність. З квітня 2025 року цей показник знизився на 3%. Водночас зменшується частка тих, хто "рішуче схвалює" президента — з 26% у квітні до 21% зараз, тоді як частка "рішучого несхвалення" зросла до 44%.

Найпомітніші зміни фіксуються серед республіканців і прихильників MAGA. Серед республіканців MAGA рівень схвалення Трампа залишається високим — його підтримують 70%, але це на 8% менше, ніж навесні. Крім того, дедалі менше республіканців ідентифікують себе саме з рухом MAGA — нині партія майже порівну поділилася між традиційною республіканською ідентичністю та рухом Трампа.

Чи ідентифікують далі себе американці у MAGA. Фото: скриншот

Опитування також показує погіршення економічних настроїв. 35% американців вважають, що їхнє фінансове становище стало гіршим, ніж рік тому, причому серед людей з доходом до 50 тис. доларів таких 45%. Саме ця група найбільше потерпає від високих цін на житло та продукти харчування. Водночас американці з доходом понад 100 тис. доларів частіше називають головними проблемами медичне страхування та пенсійне планування.

Також у матеріалі згадується, що деякі резонансні рішення Трампа сприймаються американцями негативно. Серед прикладів — врегулювання суперечки навколо так званих "досьє Джеффрі Епштейна": спочатку президент виступав проти спроб Конгресу домогтися примусового оприлюднення, однак минулого місяця, за текстом, поступився тиску з обох партій.

На тлі зростання цін більшість опитаних повідомили, що скорочують витрати та змінюють споживчі звички. При цьому 53% респондентів заявили, що більше довіряють Демократичній партії у питанні стримування зростання цін, ніж Республіканській (47%).

Нагадаємо, тим часом Дональд Трамп продовжує просувати ідею здачі Донбасу Росії та запропонував створити там буферну зону.

Водночас Дональд Трамп нещодавно зробив заяву, що обговорював з Росією та Китаєм можливість скоротити запаси ядерної зброї.