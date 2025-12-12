Відео
Головна Новини дня Трамп говорив з РФ та Китаєм про скорочення ядерної зброї

Трамп говорив з РФ та Китаєм про скорочення ядерної зброї

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 08:34
Трамп заявив, що США обговорюють з Росією та Китаєм скорочення ядерної зброї
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що США обговорюють з Китаєм та Росією можливість скорочення ядерних арсеналів. За його словами, всі сторони висловлюють зацікавленість у цьому процесі.

Про це стало відомо з трансляції Білого дому.

"Одна з тем, про які я говорю з Китаєм, це денуклеаризація зброї, і ми хотіли б побачити, чи можемо ми це зупинити. Я говорю про ядерну зброю. Я говорив з Китаєм про це. Я говорив з Росією про це. І я думаю, що це те, що ми хотіли б зробити, і вони хотіли б зробити, і я думаю, що Росія хотіла б зробити", — сказав Трамп.

Крім того, лідер США прокоментував позицію Москви щодо участі в подальших угодах про контроль над озброєннями.

За його словами, хоча Росія публічно говорить про небажання приєднуватися до нового договору СНО (Договір про скорочення стратегічного озброєння, — Ред.), реальні наміри можуть відрізнятися.

"Вони кажуть, що не приєднаються до нового СНО або до наступного нового СНО. Ну, це те, що вони вам сказали, але, знаєте, те, що вони вам кажуть, відрізняється від того, що вони вам кажуть (за зачиненими дверима, — Ред.)", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, що Трамп анонсував розробку спільного плану з ядерного роззброєння — це буде проходити спільно з Китаєм та РФ.

Раніше ми розповідали, які країни мають ядерну зброю та де найбільше боєголовок.

США Китай Дональд Трамп ядерна зброя війна Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
