Трамп заявил, что США обсуждают с Россией и Китаем сокращение ядерного оружия

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с Китаем и Россией возможность сокращения ядерных арсеналов. По его словам, все стороны выражают заинтересованность в этом процессе.

Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы увидеть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом. И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", — сказал Трамп.

Кроме того, лидер США прокомментировал позицию Москвы относительно участия в дальнейших соглашениях о контроле над вооружениями.

По его словам, хотя Россия публично говорит о нежелании присоединяться к новому договору СНВ (Договор о сокращении стратегических вооружений, — Ред.), реальные намерения могут отличаться.

"Они говорят, что не присоединятся к новому СНВ или к следующему новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят (за закрытыми дверями, — Ред.)", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что Трамп анонсировал разработку совместного плана по ядерному разоружению — это будет проходить совместно с Китаем и РФ.

Ранее мы рассказывали, какие страны имеют ядерное оружие и где больше всего боеголовок.