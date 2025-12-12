Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп говорил с РФ и Китаем о сокращении ядерного оружия

Трамп говорил с РФ и Китаем о сокращении ядерного оружия

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 08:34
Трамп заявил, что США обсуждают с Россией и Китаем сокращение ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США обсуждают с Китаем и Россией возможность сокращения ядерных арсеналов. По его словам, все стороны выражают заинтересованность в этом процессе.

Об этом стало известно из трансляции Белого дома.

Реклама
Читайте также:

Трамп обсуждал с РФ и Китаем сокращение ядерных арсеналов

"Одна из тем, о которых я говорю с Китаем, это денуклеаризация оружия, и мы хотели бы увидеть, можем ли мы это остановить. Я говорю о ядерном оружии. Я говорил с Китаем об этом. Я говорил с Россией об этом. И я думаю, что это то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы сделать, и я думаю, что Россия хотела бы сделать", — сказал Трамп.

Кроме того, лидер США прокомментировал позицию Москвы относительно участия в дальнейших соглашениях о контроле над вооружениями.

По его словам, хотя Россия публично говорит о нежелании присоединяться к новому договору СНВ (Договор о сокращении стратегических вооружений, — Ред.), реальные намерения могут отличаться.

"Они говорят, что не присоединятся к новому СНВ или к следующему новому СНВ. Ну, это то, что они вам сказали, но, знаете, то, что они вам говорят, отличается от того, что они вам говорят (за закрытыми дверями, — Ред.)", — подчеркнул Трамп.

Напомним, что Трамп анонсировал разработку совместного плана по ядерному разоружению — это будет проходить совместно с Китаем и РФ.

Ранее мы рассказывали, какие страны имеют ядерное оружие и где больше всего боеголовок.

США Китай Дональд Трамп ядерное оружие Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации