Трамп заявил о возможном плане ядерного разоружения США, Китая и России

Трамп анонсировал план ядерного разоружения США, Китая и РФ
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планируют разработку совместного плана по ядерному разоружению. Это будет проходить совместно с Китаем и Россией.
Об этом американский лидер сказал на Американском бизнес форуме в Майами в четверг, 6 ноября.
План по ядерному разоружению
"Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощностью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий", — заявил Трамп.
Президент США выразил убеждение, что Китай стремится догнать Соединенные Штаты и способен достичь этого в течение ближайших четырех-пяти лет.
"И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих", — сказал Трамп.
Он также добавил: "Посмотрим, сработает ли это".
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.
Затем Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.
Читайте Новини.LIVE!