Трамп анонсировал план ядерного разоружения США, Китая и РФ

Дата публикации 6 ноября 2025 16:18
обновлено: 17:53
Трамп заявил о возможном плане ядерного разоружения США, Китая и России
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планируют разработку совместного плана по ядерному разоружению. Это будет проходить совместно с Китаем и Россией.

Об этом американский лидер сказал на Американском бизнес форуме в Майами в четверг, 6 ноября.

Читайте также:

План по ядерному разоружению

"Мы переделали наше ядерное оружие с ядерной мощностью номер один, что я ненавижу признавать, потому что это так ужасно. Это так ужасно, если его когда-нибудь придется использовать. Россия вторая. Китай третий", — заявил Трамп.

Президент США выразил убеждение, что Китай стремится догнать Соединенные Штаты и способен достичь этого в течение ближайших четырех-пяти лет.

"И мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации нас троих", — сказал Трамп.

Он также добавил: "Посмотрим, сработает ли это".

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия США. В частности, он уже поставил эту задачу перед Пентагоном.

Затем Дональд Трамп прокомментировал свое недавнее заявление о возможности возобновления ядерных испытаний. Он отметил, если другие страны их проводят, тогда и США будут делать это.

