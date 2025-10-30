США начнут ядерные испытания — Трамп дал приказ

Дональд Трамп на корабле ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в стране. Он объяснил это решение необходимостью поддерживать военный паритет, учитывая программы других государств, в частности РФ и Китая.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Когда начнутся ядерные испытания по приказу Трампа

Сообщение Трампа о ядерных испытаниях. Фото: Скриншот

Согласно сообщению американского президента, его приказ о начале процесса ядерных тестов должен быть начат немедленно. Трамп подчеркнул значительные мощности ядерного арсенала США, которые были модернизированы во время его первого президентского срока.

"Из-за того, что другие страны проводят испытания, я приказал Министерству войны начать тестирование нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", — написал Трамп.

Лидер США отметил, что его страна имеет больше ядерного оружия, чем любое другое государство. Россия — на втором месте, а Китай далеко позади, но догонит США в течение 5 лет.

Несмотря на свой приказ Трамп выразил свое негативное отношение к проведению испытаний из-за их разрушительного потенциала.

Последние ядерные испытания США проводились в 1992 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал диктатора Путина прекратить хвастаться новыми ядерными испытаниями, а лучше остановить войну против Украины.

А кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие. По его словам, именно Китай является гарантом того, что Москва не использовала его.