Главная Новости дня Трамп тоже начал трясти "ядеркой" — дал приказ Министерству войны

Трамп тоже начал трясти "ядеркой" — дал приказ Министерству войны

Ua ru
Дата публикации 30 октября 2025 03:36
обновлено: 03:43
США начнут ядерные испытания — Трамп дал приказ
Дональд Трамп на корабле ВМС США. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении возобновить испытания ядерного оружия в стране. Он объяснил это решение необходимостью поддерживать военный паритет, учитывая программы других государств, в частности РФ и Китая.

Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Читайте также:

Когда начнутся ядерные испытания по приказу Трампа

Трамп тоже начал трясти "ядеркой" — дал приказ Министерству войны - фото 1
Сообщение Трампа о ядерных испытаниях. Фото: Скриншот

Согласно сообщению американского президента, его приказ о начале процесса ядерных тестов должен быть начат немедленно. Трамп подчеркнул значительные мощности ядерного арсенала США, которые были модернизированы во время его первого президентского срока.

"Из-за того, что другие страны проводят испытания, я приказал Министерству войны начать тестирование нашего ядерного оружия на равных условиях. Этот процесс начнется немедленно", — написал Трамп.

Лидер США отметил, что его страна имеет больше ядерного оружия, чем любое другое государство. Россия — на втором месте, а Китай далеко позади, но догонит США в течение 5 лет.

Несмотря на свой приказ Трамп выразил свое негативное отношение к проведению испытаний из-за их разрушительного потенциала.

Последние ядерные испытания США проводились в 1992 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал диктатора Путина прекратить хвастаться новыми ядерными испытаниями, а лучше остановить войну против Украины.

А кандидат политических наук Андрей Ковалев объяснил, почему Россия не применила ядерное оружие. По его словам, именно Китай является гарантом того, что Москва не использовала его.

США Дональд Трамп ядерное оружие ядерная опасность испытания
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
